Антон Шунин рассказал, почему не согласился бы играть в Медиалиге

Бывший футболист московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о возможном предложении из Медиалиги.

— Если бы поступило предложение из Медиалиги, ты бы согласился рассмотреть?

— Так получилось, мы с Васей Бастой немного знакомы, и вот как-то с ним встречались несколько раз. Он говорит: «Антон, делай команду медиа, делай медиа». Я вот всё в процессе размышлений, и, наверное, надо уже просто взять и сделать. Хотелось бы, наверное, сделать, но не попробовать как проект. Но не играть. Если бы я хотел играть, я думаю, что сейчас вы бы меня видели в Медиалиге.

— А у тебя были варианты? Ну тот же Баста, например.

— Ну, я думаю, что это вообще не проблема. Не проблема играть в медиакомандах, но мне, я говорю, ещё раз повторю, что уже как-то в воротах не так интересно играть, — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».