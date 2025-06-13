Антон Шунин раскрыл планы по возможному созданию своей медиакоманды

Бывший футболист московского «Динамо» Антон Шунин рассказал об идее создания своей медиакоманды.

«Есть мысль, не знаю, раскрывать, не раскрывать, сделать вот команду, которая [состоит] как раз из части футболистов, которые завершают [карьеру]. Особенно из динамовских, можно было бы туда как раз брать. А может, даже из молодых ребят, у кого недостаточно практики или нет команды, пожалуйста, приходите, тренируйтесь, играйте, в целом интересный мог бы быть проект, я думаю, но надо его просто доработать сейчас», — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

38-летний Антон Шунин объявил о завершении карьеры в мае 2025 года.