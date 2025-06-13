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Антон Шунин раскрыл планы по возможному созданию своей медиакоманды

Антон Шунин раскрыл планы по возможному созданию своей медиакоманды
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Бывший футболист московского «Динамо» Антон Шунин рассказал об идее создания своей медиакоманды.

«Есть мысль, не знаю, раскрывать, не раскрывать, сделать вот команду, которая [состоит] как раз из части футболистов, которые завершают [карьеру]. Особенно из динамовских, можно было бы туда как раз брать. А может, даже из молодых ребят, у кого недостаточно практики или нет команды, пожалуйста, приходите, тренируйтесь, играйте, в целом интересный мог бы быть проект, я думаю, но надо его просто доработать сейчас», — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

38-летний Антон Шунин объявил о завершении карьеры в мае 2025 года.

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