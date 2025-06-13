Генсек РФС: «ПСЖ» добивается успехов в том числе благодаря Сафонову

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о положении российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Он считает, что голкипер в том числе повлиял на внушительные успехи парижан в сезоне-2024/2025. Команда Луиса Энрике выиграла все турниры, в которых участвовала.

«Вратарская позиция крайне сложная, Матвей играл в других матчах, прекрасно вписался в команду. В том числе благодаря его игре «ПСЖ» добивается таких успехов. Поэтому то, что он не играл в финале Лиги чемпионов, не умаляет его заслуг. Конечно, это классное достижение для российского футбола», — цитирует Митрофанова ТАСС.