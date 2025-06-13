Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генсек РФС: «ПСЖ» добивается успехов в том числе благодаря Сафонову

Генсек РФС: «ПСЖ» добивается успехов в том числе благодаря Сафонову
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о положении российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Он считает, что голкипер в том числе повлиял на внушительные успехи парижан в сезоне-2024/2025. Команда Луиса Энрике выиграла все турниры, в которых участвовала.

«Вратарская позиция крайне сложная, Матвей играл в других матчах, прекрасно вписался в команду. В том числе благодаря его игре «ПСЖ» добивается таких успехов. Поэтому то, что он не играл в финале Лиги чемпионов, не умаляет его заслуг. Конечно, это классное достижение для российского футбола», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Материалы по теме
Виктор Онопко: Сафонов своей работой и игрой всё доказал. Его неслучайно купили в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android