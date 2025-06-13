Экс-тренер «Шальке» и «Юниона» Карел Герартс — кандидат на пост главного тренера ЦСКА

Бельгийский специалист Карел Герартс — один из кандидатов на пост главного тренера ПФК ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас 43-летний Карел Герартс пребывает в статусе свободного агента. Его последним местом работы был немецкий «Шальке». Ранее специалист возглавлял берлинский «Унион».

Ранее пост главного тренера армейцев покинул сербский специалист Марко Николич. СМИ сообщали, что он самостоятельно выплатил компенсацию за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу, где ему предложили более выгодные условия.

В минувшем сезоне под руководством Николича ЦСКА выиграл Кубок России и занял третье место в турнирной таблице РПЛ.