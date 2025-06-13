Защитник «Атлетико» Лангле — о КЧМ: мы можем войти в историю футбола

Защитник «Атлетико Мадрид» Клеман Лангле, находясь в Лос-Анджелесе в преддверии клубного чемпионата мира, высказался о значимости турнира.

«Это шанс выиграть титул. Мы впервые играем (на клубном чемпионате мира. – Прим. «Чемпионата»), и мы можем войти в историю футбола. Мы хотим выложиться по полной, сыграть в финале 13 июля и выиграть трофей», – приводит слова игрока издание AS.

«Атлетико» сыграет в группе B клубного чемпионата мира. Кроме мадридского клуба, в ней также находятся «ПСЖ», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс». Первый свой матч «матрасники» проведут 15 июня в Пасадине на стадионе «Роуз Боул» против «ПСЖ».