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Защитник «Атлетико» Лангле — о КЧМ: мы можем войти в историю футбола

Защитник «Атлетико» Лангле — о КЧМ: мы можем войти в историю футбола
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Защитник «Атлетико Мадрид» Клеман Лангле, находясь в Лос-Анджелесе в преддверии клубного чемпионата мира, высказался о значимости турнира.

«Это шанс выиграть титул. Мы впервые играем (на клубном чемпионате мира. – Прим. «Чемпионата»), и мы можем войти в историю футбола. Мы хотим выложиться по полной, сыграть в финале 13 июля и выиграть трофей», – приводит слова игрока издание AS.

«Атлетико» сыграет в группе B клубного чемпионата мира. Кроме мадридского клуба, в ней также находятся «ПСЖ», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс». Первый свой матч «матрасники» проведут 15 июня в Пасадине на стадионе «Роуз Боул» против «ПСЖ».

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