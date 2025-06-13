Экс-игрок «Легии» Канищев: у Черчесова есть авторитет в Польше, его назначение возможно

Бывший футболист «Легии» Александр Канищев высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Польши. Ранее «Чемпионат» сообщил, что Станислав Черчесов – один из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Польши.

«Черчесов создал себе определённое имя в Польше, выиграв чемпионат и стабильно поработав с польским грандом «Легией». Станислав Саламович имеет авторитет. Почему его не могут назначить главным тренером в сборную Польши? Вполне может быть такая история. При необходимости все политические мотивы засовывают в одно место, поэтому есть шанс на назначение. Но другой момент — как сам Черчесов отнесётся к этой работе? Люди спорта всегда общаются между собой и понимают друг друга. Думаю, всё возможно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.