Игнатьев: под руководством Игнашевича и Березуцких многие по-другому болели бы за ЦСКА

Бывший отечественный тренер Борис Игнатьев рассказал, кого хотел бы видеть в тренерском штабе ПФК ЦСКА. Накануне клуб покинул сербский специалист Марко Николич.

«Я бы хотел, чтобы кто-то из троицы Березуцких и Игнашевича или вся троица въехала на колеснице в ЦСКА и работала там. Под их руководством многие по-другому болели бы за армейцев. Они столько лет отдали ЦСКА и наверняка знают все детали, которые не позволяют команде завоёвывать высокие места. В то же время они хорошо знают, что может их сподвигнуть на подвиги», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.