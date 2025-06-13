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Бельгийский журналист охарактеризовал возможного главного тренера ЦСКА Карела Герартса

Бельгийский журналист охарактеризовал возможного главного тренера ЦСКА Карела Герартса
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Бельгийский журналист Барт Лаге, работающий в издании De Standaard, охарактеризовал возможного главного тренера ЦСКА Карела Герартса.

«Карел Герартс играет по схеме 3-5-2 с высокой интенсивностью и быстрыми переходами из обороны в атаку. По крайне мере, так было в бельгийском «Юнионе» — я не так внимательно следил за его работой в «Шальке».

Трудно сказать, насколько высоко Герартс котируется среди бельгийских тренеров. Он тренировал бельгийскую команду высшего дивизиона только в одном сезоне. Герартс действительно очень хорошо справился с «Юнионом», но там и другие тренеры работали неплохо, потому что это хорошо организованный клуб с высококлассными игроками. В «Шальке» у Карела были трудные времена, но это также было больше связано с клубом. Так что я думаю, что это хороший тренер, но нам ещё предстоит выяснить, является ли он топ-специалистом», — сказал Лаге в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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