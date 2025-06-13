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Дмитрий Тяпушкин: ЦСКА стоит ориентироваться на отечественных тренеров

Дмитрий Тяпушкин: ЦСКА стоит ориентироваться на отечественных тренеров
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Тяпушкин высказался о кандидатурах на пост главного тренера армейцев.

«Мне кажется, ЦСКА стоит больше ориентироваться на отечественных специалистов, в частности на Березуцких и Игнашевича. Ребята уже поработали помощниками и даже главными тренерами — им нужно давать больше простора. Они же всю жизнь играли в ЦСКА, где одерживали победы и были негативные эпизоды. У них хватит опыта, чтобы скомпоновать все свои знания и принести пользу клубу. Но у любого тренера своё видение – наверняка в ЦСКА будет перестройка. Но чем качественнее она произойдёт, тем быстрее будет результат», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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