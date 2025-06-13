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Булыкин — о Герартсе в ЦСКА: я категорически против назначения неизвестных иностранцев

Булыкин — о Герартсе в ЦСКА: я категорически против назначения неизвестных иностранцев
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном назначении экс-тренера немецкого «Шальке» Карела Герартса в московский ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщил, что бельгийский специалист — один из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.

«Приятно, когда те, против кого или с кем играл, становятся звёздами, как Лукаку или Вертонген. Или становятся тренерами. Но я бы на месте ЦСКА рассмотрел не Герартса, а российских специалистов. Это было бы круче для нашего футбола.

Если учесть, что у Герартса не получилось в «Шальке», для ЦСКА это большой риск. Лучше рискнуть своими ребятами, которые ближе к российскому футболу и болельщикам, чем опять приглашать иностранца, который не факт что себя покажет в России. У нас не только ЦСКА, но и все другие клубы любят брать неизвестных иностранных тренеров. Я категорически против такого подхода», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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