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«Ювентус» объявил о продлении контракта с главным тренером Игором Тудором

«Ювентус» объявил о продлении контракта с главным тренером Игором Тудором
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Главный тренер итальянского «Ювентуса» Игор Тудор продлил контракт с клубом. Об этом сообщил официальный сайт «Ювентуса».

«Страсть. Харизма. Дух «Ювентуса». Слова, которые идеально отражают то, что Игор Тудор привнёс в «Ювентус» с тех пор, как возглавил команду в конце марта, и что он продолжит олицетворять в предстоящие годы.

Теперь это официально: Тудор продлил свой контракт с «Ювентусом». Хорватский тренер будет руководить командой до 30 июня 2027 года с возможностью продления ещё на год, до 30 июня 2028 года. Его следующий вызов начнётся этим летом, когда команда отправится в Соединённые Штаты на клубный чемпионат мира», — написано в сообщении клуба.

«Ювентус» завершил сезон-2024/2025 чемпионата Италии на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 70 очков за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Наполи» (82).

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