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Франко Мастантуоно — новый игрок «Реала»

Франко Мастантуоно — новый игрок «Реала»
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«Ривер Плейт» на своём официальном сайте объявил о переходе Франко Мастантуоно в мадридский «Реал». Отмечается, что «сливочные» выкупили 17-летнего игрока за сумму отступных. Футболист присоединится к испанскому клубу после клубного чемпионата мира, который завершится 13 июля. Сумма трансфера составила € 63,2 млн.

«Спасибо, Франко, за твою преданность и талант. Гордость наблюдать, как ты вырос в клубе. Желаем тебе всего наилучшего в новой главе твоей карьеры», — написала пресс-служба аргентинского клуба.

Мастантуоно провёл в составе «Ривер Плейт» 61 матч. На его счету 10 голов и семь результативных передач.

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