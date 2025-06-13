Антон Шунин подробно рассказал, повлиял ли переход Лунёва на его будущее в «Динамо»

Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, как произошёл его уход из московского клуба, а также ответил, повлияло ли на это подписание Андрея Лунёва в стан бело-голубых.

— Расскажу, значит. Ну, наверное, надо развеять миф, в первую очередь, что конкретики у нас не было. И разговоров вроде «Антон, мы хотели бы тебя использовать как второго, как третьего вратаря» — такого не было. Не было, не обговаривались условия. То есть мы не обсуждали условия. У нас были разговоры в начале, в процессе, что всё нормально, мы подпишем контракт, но не более того, конкретики не было. На тот момент я отыграл полсезона в той регулярке. У меня не было такого, что я сидел целый сезон, практически не выступал. То есть я выходил на поле. Безусловно, амбиции у меня как футболиста, который играл последние 10 лет, конечно, играть есть. И это нормально у любого спортсмена, футболиста.

— А ты знал, что «Динамо» подписывает Лунёва?

— Этого не было, я не знал, что подписывает, но предполагал, что переговоры шли, разговоры были, и, видимо, стоял тот вопрос, что если Андрей подпишет, то, соответственно, со мной не продлят контракт. Я думал, что так это и было. Безусловно, слухи ходили, я это понимал. Прошёл медобследование, и подписали контракт, они со мной встретились и пообщались. Скорее всего, наверное, я вижу ситуацию так.

— И ты тоже всё понял сразу?

— Да, но это было всё в один момент, и, безусловно, это всё скрывается. Никто об этом практически ничего не знает, но слухи ходят. Понятно, что слухи я слышал, но, возвращаясь к тому, что ты там будешь третьим вратарём, я считаю, это было бы честно. Вообще думаю, что со многими футболистами почему-то происходят такие ситуации, когда вот в последний момент они узнают, что их не подписывают. Я за честность всегда. Знать даже, что тебя не подписывают заранее, честно поговорив в лицо, сесть друг перед другом, — это хотя бы честно. И спортсмен, футболист, начинает понимать и думать о том, как дальше двигаться. Ну и клуб как бы со своей стороны выглядит честно. А вот у нас получилась ситуация, к сожалению, такая, как бы, вроде как и я надеялся, что подпишем, и тут же я не слышал ни нет, ни да, и вот в этом состоянии, ну, понятно, что я эти мысли все убирал в сторону.

Можно сказать, что мы хотим приобрести нового вратаря. «Антон, мы не продлеваем с тобой контракт. Мы хотим тебе честно сказать, вот ситуация такая». Я бы со своей стороны не стал обижаться, я бы сказал, да, я всё понимаю, как бы, ну, пришло время, ну, соответственно, я буду сам искать дальше там варианты или думать, что мне дальше делать. Первый момент. Второй момент. Значит, что бы сделал, наверное, я со своей стороны, если рассуждать. Я на протяжении 30 лет в клубе, 17 лет, если не ошибаюсь, в основной команде. Я отыграл последний сезон, когда мы боролись за чемпионство, половину игр. То есть я не сидел в запасе, я играл, и в целом амбиция — это классно, когда футболист хочет играть. И если в этой ситуации мне бы сказали: «Антон, мы намереваемся приобрести нового вратаря, мы так считаем правильным, но мы бы хотели, например, чтобы ты так же продолжал бороться за место первого и основного вратаря. Мы знаем, что ты амбициозный, но если проиграешь конкуренцию, мы хотим от тебя понять, или задать тебе вопрос, а ты как бы готов быть не основным?» Ну, наверное, это даже глупо как бы, ну то есть мы видим нового вратаря, у нас видение взять нового вратаря. Кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть, — сказал Шунин в новом выпуске «Коммент.шоу».