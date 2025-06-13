Юрий Горшков подвёл итоги первого сезона в «Зените»



Футболист «Зенита» Юрий Горшков подвёл итоги первого сезона в санкт-петербургском клубе. В рамках чемпионата России футболист провёл 15 матчей, сделав одну результативную передачу. Суммарно Юрий отыграл 499 минут в РПЛ. Ранее Горшков выступал за «Крылья Советов».

«Первые 12 туров в «Зените» я играл в каждой игре, до травмы. Потом был неудачный период после. Весеннюю часть занесу в актив себе. Рад, что в концовке, когда была вся борьба за чемпионство и самые важные матчи, мне доверили место в составе. Особенно приятно», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА.