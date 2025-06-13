«Не гнался никогда за деньгами». Шунин рассказал о предложениях от «Зенита» и «Локомотива»

Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что по ходу карьеру ему поступали предложения от «Зенита» и «Локомотива».

«У меня были варианты [ухода из «Динамо»]. В «Зенит» несколько [раз приглашали], особенно когда я был молодой, там действительно стоял вопрос, что давай встречаться и обсуждать, как бы мы готовы, прилетит человек, будет разговаривать. Был момент в киевское «Динамо» уйти, когда там Сёмин был тренер. То есть это если брать самое начало, ну и в процессе тоже, конечно, были разные варианты. Даже если взять, кстати, период, когда я только начал играть, это был «Локомотив», который на тот момент мне предложил в 10 раз контракт больше, чем у меня был в «Динамо». И что сдерживало? Я, наверное, не гнался никогда за деньгами. Меня всё устраивало, я только начал играть в «Динамо», и мне всё нравилось, и вот какой-то вообще даже какая-то эйфория у меня была, я не понимал, что может быть по-другому. То есть вроде всё так легко, я выигрываю, мы побеждаем, я выручаю, ошибок нет, и вот все обо мне говорят, и какой-то бум пошёл, сборная. И вот на тот момент «Локомотив» когда вышел, предложили, я решил, что, ну, нет», — сказал Шунин в новом выпуске «Коммент.шоу».