Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борис Игнатьев отреагировал на новость о возможном назначении Черчесова в сборную Польши

Борис Игнатьев отреагировал на новость о возможном назначении Черчесова в сборную Польши
Аудио-версия:
Комментарии

Отечественный тренер Борис Игнатьев отреагировал на слухи в СМИо возможном назначении экс-наставник сборной России Станислава Черчесова в сборную Польши.

«Для меня неудивительно, что Черчесов — основной кандидат на пост главного тренера сборной Польши. Работая на всех уровнях футбола, Черчесов подтвердил свой профессионализм. Можно вспомнить чемпионат мира 2018 года, где он руководил нашей сборной, которая достаточно уверенно выступила, показала достойный футбол и дала результат.

Кто-то говорит, что Черчесов не везде приносит результат, но это футбол — выиграет лишь одна команда. У каждого специалиста своя концепция футбола и тренировок, отсюда и результат. Но в одних командах играют футболисты как Месси, а в других ребята, которые стараются выполнять установку тренера, в том числе и Черчесова», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Булыкин — о Черчесове: сейчас российского тренера не смогут назначить даже в польский клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android