Борис Игнатьев отреагировал на новость о возможном назначении Черчесова в сборную Польши

Отечественный тренер Борис Игнатьев отреагировал на слухи в СМИо возможном назначении экс-наставник сборной России Станислава Черчесова в сборную Польши.

«Для меня неудивительно, что Черчесов — основной кандидат на пост главного тренера сборной Польши. Работая на всех уровнях футбола, Черчесов подтвердил свой профессионализм. Можно вспомнить чемпионат мира 2018 года, где он руководил нашей сборной, которая достаточно уверенно выступила, показала достойный футбол и дала результат.

Кто-то говорит, что Черчесов не везде приносит результат, но это футбол — выиграет лишь одна команда. У каждого специалиста своя концепция футбола и тренировок, отсюда и результат. Но в одних командах играют футболисты как Месси, а в других ребята, которые стараются выполнять установку тренера, в том числе и Черчесова», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.