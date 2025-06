Стала известна позиция «ПСЖ» по Баркола на фоне интереса «Ливерпуля» и «Баварии»

«ПСЖ» считают неприкосновенным 22-летнего нападающего Брэдли Баркола, несмотря на интерес к нему со стороны «Ливерпуля» и «Баварии». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, парижский клуб не намерен продавать французского футболиста даже с учётом потери им в игровом времени после перехода Хвичи Кварацхелии минувшей зимой. Подчёркивается, что сам Баркола также не желает покидать «ПСЖ».

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 70 млн.

Игроки «ПСЖ» поют знаменитую We are the champions: