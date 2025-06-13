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Чемпиону Нидерландов грозит 13 лет тюрьмы за участие в международной наркоторговле

Чемпиону Нидерландов грозит 13 лет тюрьмы за участие в международной наркоторговле
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Бывший нидерландский защитник Ронни Стам может провести 13 лет в тюрьме за контрабанду более двух тонн кокаина, сообщает Omroep Brabant.

По информации издания со ссылкой на следственные органы, Ронни и его брат Рудди, который в данный момент скрывается в ОАЭ, участвовали в международной наркоторговле.

40-летний Стам за свою игровую карьеру выступал за такие клубы, как голландские «НАК Бреда» и «Твенте», английский «Уиган» и бельгийский «Стандард».

В 2010 году в составе «Твенте» Стам стал чемпионом Нидерландов. В составе «Уигана» в сезоне-2012/2013 Ронни выиграл Кубок Англии. Также футболист привлекался к играм за национальную сборную своей страны.

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