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Диего Симеоне объяснил, почему продолжает работать в «Атлетико»

Диего Симеоне объяснил, почему продолжает работать в «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне объяснил, почему продолжает работать в испанском клубе. Аргентинец возглавляет команду с 2011 года.

«Почему я всё ещё здесь? Потому что наступают лучшие времена, и я по-прежнему верю, что есть возможности для совершенствования и что клуб находится на правильном пути в последние два или три года. С прошлого сезона, я считаю, мы возродились и стали более конкурентоспособными.

Клуб очень сильно развивается. Я всегда говорил, что когда пришёл, команда росла быстрее, чем клуб. Потом клуб превзошёл команду. Потом мы немного застопорились на переходном этапе. Я чувствую, что впереди нас ждёт нечто лучшее», — приводит слова Симеоне Atletico Universe со ссылкой на DAZN.

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