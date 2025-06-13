Экс-тренер «Ариса» Шпилевский назвал клубы РПЛ, с которыми обсуждал возможное назначение

Бывший главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о своём будущем, а также перечислил российские клубы, с которыми он обсуждал возможное сотрудничество. Ранее в СМИ появились слухи, что белорусский специалист возглавит «Пари НН».

«Пока сложно что-то сказать о моём будущем. Мы общались с российскими клубами: и с ЦСКА, и с «Динамо», и с «Пари НН». На данный момент какой-то конкретики относительно этих команд нет, только разговоры.

Является ли Россия приоритетом? Для меня страна в вопросе продолжения не так важна, как хороший проект. Пусть он будет хоть в Индии, при всём уважении. Посмотрим, что будет в течение нескольких дней или недель», — приводит слова Шпилевского Sport24.

Алексей Шпилевский покинул команду в конце минувшего сезона. Новым тренером «Ариса» стал Артём Радьков, который ранее работал в махачкалинском «Динамо».