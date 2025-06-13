Агент Гоцука отреагировал на информацию, что игрок близок к переходу в «Урал»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы бывшего защитника и капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука, отреагировал на информацию, что футболист близок к переходу в екатеринбургский «Урал». Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в стан «шмелей». Также на Гоцука претендует «Оренбург».

«Никак не могу прокомментировать информацию, что Гоцук близок к переходу в «Урал». Я и Кирилл впервые об этом слышим», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 31 матче прошедшего клубного сезона футболист забил два гола. «Пари Нижний Новгород» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте, заработав 27 очков.