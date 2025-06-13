Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Гоцука отреагировал на информацию, что игрок близок к переходу в «Урал»

Агент Гоцука отреагировал на информацию, что игрок близок к переходу в «Урал»
Комментарии

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы бывшего защитника и капитана «Пари НН» Кирилла Гоцука, отреагировал на информацию, что футболист близок к переходу в екатеринбургский «Урал». Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в стан «шмелей». Также на Гоцука претендует «Оренбург».

«Никак не могу прокомментировать информацию, что Гоцук близок к переходу в «Урал». Я и Кирилл впервые об этом слышим», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 31 матче прошедшего клубного сезона футболист забил два гола. «Пари Нижний Новгород» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте, заработав 27 очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
Кирилл Гоцук близок к переходу в «Урал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android