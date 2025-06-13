«МЮ» возобновил переговоры с Осимхеном, обсуждается выплата для «Наполи» в € 75 млн — FM

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен не договорился с «Аль-Хилялем» о переходе и возобновил переговоры с «Манчестер Юнайтед», которые вёл с манкунианцами в мае. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, на текущий момент стороны обсуждают те же условия, что и несколько недель назад: заработная плата для нигерийского футболиста в размере € 12 млн в год, а также компенсация для «Наполи» в € 75 млн.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Галатасарай» на правах аренды. Он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: