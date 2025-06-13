Экс-тренер сборной Турции предложил тер Штегену перейти в «Галатасарай»

Турецкий тренер Кенан Кочак, который был членом штаба Штефана Кунца в сборной Турции, считает, что голкиперу «Барселоны» Марк-Андре тер Штегену, рассорившемуся с главным тренером каталонцев Ханс-Дитером Фликом, стоит рассмотреть вариант с переходом в «Галатасарай».

«Переход Тер Штегена в «Галатасарай» — реальная вероятность. Он может стать идеальной заменой Муслере. Он вратарь с богатым опытом. Не знаю, отпустит ли его Флик, но если «Галатасарай» настроен серьёзно, то почему бы и нет? Если «Барса» даст разрешение, это может произойти. Всё зависит от профессионализма и навыков ведения переговоров. Там, где есть финансовая устойчивость, любой трансфер возможен. Игроки сначала оценивают финансовые условия, а потом уже всё остальное», — приводит слова Кочака AS.

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» не рассчитывает на 33-летнего вратаря из-за его поведения после восстановления от травмы. В частности, тер Штеген отказался лететь с командой в Милан на матч полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (4:3) ввиду его невключения в заявку на игру.