Игрок «Зенита» Горшков назвал главную причину, почему клуб не выиграл трофей в этом сезоне

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился мнением об основной причине, почему сине-бело-голубые не выиграли трофей в этом сезоне.

— «Зенит» остался без чемпионства и Кубка России.

— Очень недовольны. И футболисты, и тренерский штаб, и руководство. При этом набрали очень много очков — 66. И не выиграли титул — нонсенс! Вести в финале Пути РПЛ 2:0 и проиграть — тоже нонсенс! Будем работать и делать выводы. Не считаю, что плохо играли или как-то некачественно.

Главная причина, что «Зенит» не выиграл трофей — очень качественная игра «Краснодара». Каждый год команда, набирающая 66 очков была чемпионом. Главный момент, что «Краснодар» действительно прибавил», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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