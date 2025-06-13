Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна дата оглашения номинантов на «Золотой мяч»

Стала известна дата оглашения номинантов на «Золотой мяч»
Комментарии

Известный французский журнал France Football, который является учредителем премии «Золотой мяч» / Ballon d'Or, огласит номинантов на награду по итогам 2025 года 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Золотого мяча» в социальных сетях.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая журналом лучшему футболисту календарного года. Считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение премии состоялось в 1956 году. Она была учреждена бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Первым обладателем «Золотого мяча» стал английский нападающий Стэнли Мэттьюз.

Напомним, в минувшем сезоне награду получил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Материалы по теме
Президент FFF назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android