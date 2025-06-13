Стала известна дата оглашения номинантов на «Золотой мяч»

Известный французский журнал France Football, который является учредителем премии «Золотой мяч» / Ballon d'Or, огласит номинантов на награду по итогам 2025 года 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Золотого мяча» в социальных сетях.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая журналом лучшему футболисту календарного года. Считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение премии состоялось в 1956 году. Она была учреждена бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Первым обладателем «Золотого мяча» стал английский нападающий Стэнли Мэттьюз.

Напомним, в минувшем сезоне награду получил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри.