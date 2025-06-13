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Мастантуоно перешёл в «Реал» за € 63,2 млн — это самый крупный трансфер для Аргентины

Мастантуоно перешёл в «Реал» за € 63,2 млн — это самый крупный трансфер для Аргентины
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Крайний нападающий Франко Мастантуоно перешёл из «Ривер Плейт» в мадридский «Реал» за € 63,2 млн, что является самым крупным трансфером в истории аргентинского футбола. Об этом сообщает журналист Аранха Родригес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, после различных вычетов «Ривер Плейт» получит € 45 млн с продажи 17-летнего футболиста.

«Сливочные» объявили о переходе Мастантуоно сегодня, 13 июня. Футболист присоединится к испанскому клубу после клубного чемпионата мира, который завершится через месяц. Мастантуоно провёл в составе «Ривер Плейт» 61 матч. На его счету 10 голов и семь результативных передач.

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