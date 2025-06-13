Первый тренер Соболева предположил, как на нападающем скажется переход Даку в «Зенит»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, предположил, как на нападающем скажется переход форварда Мирлинда Даку в стан сине-бело-голубых из казанского «Рубина».

«С приходом Даку конкуренция в атаке усиливается и для Кассьерры, и для Лусиано — не только для Соболева. Появляются и новые варианты игры. Возможно, будет перестроение футбола «Зенита»: больше игры вперёд, а не поперёк и назад, как было с Венделом и Клаудиньо. Поменяется структура, возможно, «Зенит» даже будет играть в два форварда. Возможности показать себя будут у всех: у Соболева, у Даку и так далее. А по уровню Мирлинд ничем не лучше Соболева. В «Рубине» он выступал так же, как Соболев в «Крыльях»: игра на одного нападающего. В конце концов, кто-то из форвардов может уйти. Соболев выдержал конкуренцию и доказал, что ничем не хуже того же Кассьерры. Он уже не мальчик — 28 лет. Ничего страшного в этом нет», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» потратит на Мирлинда Даку в общей сумме € 10 млн с учётом подъёмных игроку и агентских выплат.