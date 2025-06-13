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«Байер» может заменить Вирца, близкого к «Ливерпулю», игроком из АПЛ — talkSPORT

«Байер» может заменить Вирца, близкого к «Ливерпулю», игроком из АПЛ — talkSPORT
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«Байер» связался с «Борнмутом» с целью получить информацию о 26-летнем атакующем полузащитнике Джастине Клюйверте. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, новый главный тренер «фармацевтов» Эрик тен Хаг видит в нидерландском футболисте подходящую замену для хавбека Флориана Вирца, находящегося в шаге от перехода в «Ливерпуль». «Вишни» готовы продать Клюйверта, если получат устраивающее их предложение.

В минувшем сезоне Клюйверт принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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