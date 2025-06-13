Стало известно, когда Тикнизян прилетит в Сербию для завершения перехода в «Црвену Звезду»

Александр Клюев, агент защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал, когда футболист прибудет в Сербию для завершения своего трансфера в «Црвену Звезду».

«Наир прибудет в Белград вечером 20 июня. Днём позже он пройдёт медицинское обследование, после чего присоединится к своим товарищам по команде и проведёт первую тренировку», — приводит слова Клюева «Спортски Журнал».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи.