Орещук: если бы Черчесов возглавил сборную Польши, результат не заставил бы долго ждать

Бывший футболист польской «Легии» Роман Орещук отреагировал на информацию о возможном назначении тренера Станислава Черчесова в сборную Польши. 61-летний специалист возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год.

«В нынешнее время не очень сильно верится, что Черчесов возглавит сборную Польши. Но факт, что его там ценят. Думаю, Черчесов 100% присутствовал или присутствует в списках на назначение в сборную, однако согласятся ли поляки, чтобы россиянин тренировал их команду? Я за это очень переживаю. Но мне бы хотелось, чтобы Станислав Саламович возглавил сборную Польши. Я уверен, что результат не заставил бы себя долго ждать», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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