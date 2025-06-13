Агент Тикнизяна объяснил, почему игрок принял решение перейти в «Црвену Звезду»

Александр Клюев, агент защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, объяснил, почему футболист принял предложение о переходе в сербскую «Црвену Звезду».

«Размер и история клуба, а также участие в европейских соревнованиях каждый сезон. Конечно, мы надеемся, что красно-белые с Наиром смогут пройти квалификацию в Лигу чемпионов. Мечта каждого футболиста — играть в элитном европейском соревновании.

Руководство клуба и весь тренерский состав во главе с тренером настаивают на переходе Наира. Все они считают, что Тикнизян идеально впишется и поможет команде вновь обеспечить себе участие в Лиге чемпионов и защитить оба титула в Сербии. Мы пришли к выводу, что Наир сможет прогрессировать в Белграде.

Были ли у Тикнизяна предложения от других клубов? Конечно, Наир очень качественный игрок. Но «Црвена Звезда» — большой клуб. Если мы пожали руки, то придерживаемся соглашения до конца», — приводит слова Клюева «Спортски Журнал».