Игрок «Динамо» Глебов: Овечкин — хоккейный Роналду или Месси

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов считает, что российского хоккеиста, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина можно назвать хоккейным Криштиану Роналду или Лионелем Месси.

«Можно ли сказать, что Овечкин — это хоккейный Роналду? Они оба великие. Болельщики это видят. Если мы говорим о параллели между футболом и хоккеем, то Овечкин — это Роналду или Месси», — приводит слова Глебова Metaratings.

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ в сезоне-2024/2025, превзойдя рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Россиянин забросил 897 шайб за карьеру.

Самая крупная победа «Динамо»: