Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Глебов: Овечкин — хоккейный Роналду или Месси

Игрок «Динамо» Глебов: Овечкин — хоккейный Роналду или Месси
Комментарии

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов считает, что российского хоккеиста, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина можно назвать хоккейным Криштиану Роналду или Лионелем Месси.

«Можно ли сказать, что Овечкин — это хоккейный Роналду? Они оба великие. Болельщики это видят. Если мы говорим о параллели между футболом и хоккеем, то Овечкин — это Роналду или Месси», — приводит слова Глебова Metaratings.

Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ в сезоне-2024/2025, превзойдя рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Россиянин забросил 897 шайб за карьеру.

Материалы по теме
«Вы должны решать, не я». Глебов в перерыве матча с Нигерией — форвардам сборной России

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android