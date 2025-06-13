«Тоттенхэм» провёл переговоры с «Брентфордом» по возможному трансферу Мбемо — Sky Sports

«Тоттенхэм» и «Брентфорд» провели переговоры по возможному переходу в стан «шпор» нападающего Брайана Мбемо, сообщает Sky Sports. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересован «Манчестер Юнайтед» и что форвард уже даже согласовал условия личного контракта с манкунианцами.

По информации источника, сам футболист стал склоняться в сторону варианта с «Тоттенхэмом» после того, как лондонский клуб возглавил экс-тренер «Брентфорда» Томас Франк.

В минувшем сезоне 25-летний Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение камерунца с «Брентфордом» рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.