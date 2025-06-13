Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда «Зенит» переведёт деньги за переход Жерсона из «Фламенго»

Стало известно, когда «Зенит» переведёт деньги за переход Жерсона из «Фламенго»
Комментарии

Агент Маркос Сантос, представляющий интересы полузащитника «Фламенго» Жерсона, сообщил «Зениту» банковский счёт для перевода на него € 25 млн, которые футболист заплатит красно-чёрным за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сине-бело-голубые переведут указанную сумму до 30 июня. После завершения участия команды на клубном чемпионате мира ответственные лица перечислят эти деньги на счёт «Фламенго».

Подчёркивается, что на текущий момент Жерсон находится в США, где готовится к выступлению на клубном чемпионате мира. Полузащитник ещё не обсуждал этот вопрос со спортивным директором красно-чёрных Жозе Бото.

Материалы по теме
Во «Фламенго» выступили с заявлением по Жерсону, которым интересуется «Зенит»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android