Стало известно, когда «Зенит» переведёт деньги за переход Жерсона из «Фламенго»

Агент Маркос Сантос, представляющий интересы полузащитника «Фламенго» Жерсона, сообщил «Зениту» банковский счёт для перевода на него € 25 млн, которые футболист заплатит красно-чёрным за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сине-бело-голубые переведут указанную сумму до 30 июня. После завершения участия команды на клубном чемпионате мира ответственные лица перечислят эти деньги на счёт «Фламенго».

Подчёркивается, что на текущий момент Жерсон находится в США, где готовится к выступлению на клубном чемпионате мира. Полузащитник ещё не обсуждал этот вопрос со спортивным директором красно-чёрных Жозе Бото.

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