Белоус — о «Динамо»: по поводу спартаковского прошлого Карпина ворчат те, кто без работы

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о возможном назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина на аналогичный пост в московское «Динамо».

«Назначение Карпина в «Динамо» — не секрет. Это было всем давно понятно. Валерий Георгиевич принял хорошее решение. Сейчас сборная России не нагружена официальными матчами. Но вроде как существует договорённость, как только нас вернут, Карпин будет определяться: он остаётся в клубе или со сборной.

Нормально отношусь к тому, что у Карпина спартаковское прошлое. Он также играл во многих других командах, в том числе и в «Сельте». По поводу его прошлого ворчат те, кто находится без работы», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что 12 июня в сети появилась фотография с презентации Карпина в качестве главного тренера «Динамо».

Напомним, последней клубной работой Карпина был «Ростов», который он возглавлял с 2017 по 2021 и с 2022 по 2025 год.