Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Белоус — о «Динамо»: по поводу спартаковского прошлого Карпина ворчат те, кто без работы

Белоус — о «Динамо»: по поводу спартаковского прошлого Карпина ворчат те, кто без работы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус высказался о возможном назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина на аналогичный пост в московское «Динамо».

«Назначение Карпина в «Динамо» — не секрет. Это было всем давно понятно. Валерий Георгиевич принял хорошее решение. Сейчас сборная России не нагружена официальными матчами. Но вроде как существует договорённость, как только нас вернут, Карпин будет определяться: он остаётся в клубе или со сборной.

Нормально отношусь к тому, что у Карпина спартаковское прошлое. Он также играл во многих других командах, в том числе и в «Сельте». По поводу его прошлого ворчат те, кто находится без работы», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что 12 июня в сети появилась фотография с презентации Карпина в качестве главного тренера «Динамо».

Напомним, последней клубной работой Карпина был «Ростов», который он возглавлял с 2017 по 2021 и с 2022 по 2025 год.

Материалы по теме
Фото
Появилась фотография с презентации Карпина в качестве главного тренера «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android