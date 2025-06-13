Червиченко: назначение Черчесова в сборную Польши исключено в политическом плане

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал появившуюся ранее информацию о возможном назначении экс главного тренера сборной России Станислава Черчесова на аналогичную должность в национальной команде Польши.

«Черчесов выиграл чемпионат Польши, поэтому его назначение в сборную возможно в спортивном плане. Но в политическом плане это исключено. Поляки вряд ли возьмут российского тренера. Сейчас сборная Польши перебирает всех возможных кандидатов, ведь их «особо умный» специалист ушёл в отставку. Но в Черчесова в Польше мало верится», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с 2015 по 2016 год Черчесов возглавлял варшавскую «Легию», с которой стал чемпионом Польши. Последним местом работы 61-летнего специалиста была cборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года, отработав чуть менее полугода.