Четыре клуба РПЛ интересуются капитаном «Акрона» Савичевым

Защитником «Акрона» Константином Савичевым интересуются четыре клуба РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сам Савичев тоже рассматривает вариант ухода из «Акрона» этим летом. Клуб готов отпустить игрока бесплатно.

31-летний футболист выступает в составе тольяттинской команды с лета 2021 года. В минувшем сезоне Савичев принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

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