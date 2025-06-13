Четыре клуба РПЛ интересуются капитаном «Акрона» Савичевым

Защитником «Акрона» Константином Савичевым интересуются четыре клуба РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сам Савичев тоже рассматривает вариант ухода из «Акрона» этим летом. Клуб готов отпустить игрока бесплатно.
31-летний футболист выступает в составе тольяттинской команды с лета 2021 года. В минувшем сезоне Савичев принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.
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