Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Четыре клуба РПЛ интересуются капитаном «Акрона» Савичевым

Четыре клуба РПЛ интересуются капитаном «Акрона» Савичевым
Комментарии

Защитником «Акрона» Константином Савичевым интересуются четыре клуба РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сам Савичев тоже рассматривает вариант ухода из «Акрона» этим летом. Клуб готов отпустить игрока бесплатно.

31-летний футболист выступает в составе тольяттинской команды с лета 2021 года. В минувшем сезоне Савичев принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

Материалы по теме
«Акрон» объявил об уходе трёх полузащитников

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android