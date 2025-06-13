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«Пиза» объявила об увольнении Филиппо Индзаги после выхода клуба в Серию А

«Пиза» объявила об увольнении Филиппо Индзаги после выхода клуба в Серию А
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Итальянский клуб «Пиза» официально объявил об увольнении экс-футболиста «Милана» Филиппо Индзаги с поста главного тренера команды.

«Клуб благодарит Филиппо Индзаги и его персонал за профессиональную работу, а также за плодотворный и успешный совместный путь, завершившийся выходом в Высшую лигу. Мы желаем им всего наилучшего в продолжении их карьеры», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Индзаги возглавил «Пизу» в июле 2024 года. Ранее он тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Милан». В последний раз в Серии А клуб выступал в сезоне-1990/1991. Команда проведёт восьмой сезон в истории в высшей лиге.

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