Роман Орещук: что происходит с ЦСКА? Почему мы так не уважаем российских тренеров?!

Бывший российский футболист, агент Роман Орещук высказался о кандидатурах на пост главного тренера московского ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщил, что бельгийский специалист Карел Герартс — один из кандидатов на пост наставника армейцев.

«Честно говоря, не понимаю, что происходит с ЦСКА. Есть много свободных тренеров. Тот же «Пари НН» берёт Шпилевского. Почему армейцы не рассматривают таких кандидатов? Есть Черчесов и Юран, которые многое сделали для российского футбола. Шпилевский не с самым сильным «Кайратом» прервал гегемонию у «Астаны», а потом поехал на Кипр и прервал гегемонию АПОЭЛа и «Омонии». Его хотела назначить «Легия», но из-за политической ситуации пришлось отказаться.

Почему мы постоянно рассматриваем каких-то Герартсов? Я даже не знаю, кто эти люди и что они выиграли. В РПЛ нужно знать русский язык, чтобы тренер был на одной волне. О чём мы говорим? Кто все эти люди, которые приходят в российские клубы из иностранного региона? Что они дадут? Мы что, сейчас будем играть в еврокубках? Почему мы так не любим и не уважаем наших тренеров?! Что в головах у руководителей? В каком году последний раз иностранный тренер выигрывал чемпионат России? Только Каррера в 2017 году. Понаберут легионеров. Не понимаю, зачем это нужно», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.