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Видео: Матвей Сафонов сделал суперсейв на тренировке «ПСЖ» перед стартом КЧМ

Видео: Матвей Сафонов сделал суперсейв на тренировке «ПСЖ» перед стартом КЧМ
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В сети появилось видео с тренировки «ПСЖ» в преддверии старта Клубного чемпионата мира, который пройдёт с 15 июня по 13 июля в США.

Одним из главных действующих лиц видеоролика стал российский голкипер парижан Матвей Сафонов, который сделал впечатляющий сейв после удара под перекладину с близкого расстояния.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода с участием Матвея:

В минувшем сезоне 26-летний Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Соперниками «ПСЖ» по группе B клубного чемпионата мира станут испанский «Атлетико», бразильский «Ботафого» и американский «Сиэтл Саундерс». В 1-м туре парижане сыграют с мадридским клубом. Матч назначен на воскресенье, 15 июня.

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