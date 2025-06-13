«Челси» может усилить состав футболистом сборной Германии — TEAMtalk

«Челси» проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Штутгарта» Нику Вольтемаде. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, лондонский клуб уже связался с представителями футболиста сборной Германии. «Синие» считают, что Вольтемаде способен составить конкуренцию форвардам Николасу Джексону и Лиаму Делапу.

В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В составе сборной Германии форвард сыграл два матча.

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