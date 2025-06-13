Арда Туран рассказал, в какой футбол будет играть «Шахтёр» под его руководством

Новый главный тренер украинского «Шахтёра» Арда Туран рассказал, на каких принципах будет стараться выстраивать свою работу с игроками.

«Прежде всего, как и всегда, в «Шахтёре» мы будем играть в атакующий футбол, это точно. Но что более важно, по моему мнению, это две основные цели. Первая из них — командная, другая — личные цели. Я знаю, что каждый игрок имеет личные задачи, но важнее — командная. Если я не позволю личным целям преобладать над командными, мы будем расти вместе. Если командная цель станет выше, тогда личные последуют за ней. У каждого есть своя жизнь. Но важнее — цель команды. И другие вещи, которые очень насущны. Каждый будет делать то, что не делал до этого момента. Конечно, все знают, что Кевин (бразильский форвард «Шахтёра». — Прим. «Чемпионата») — лучший игрок лиги, возможно, в индивидуальном плане. Но если Кевин будет отрабатывать в защите, мы получим энергию для команды. Это очень важно для всех нас. Это будет пример того, что, возможно, он наш лидер, им ведь и является Кевин. Все мои игроки делают это. Поэтому я попрошу как тренер каждого игрока о том, что сейчас самое важное, — о командной цели», — приводит слова Турана официальный сайт «Шахтёра».

Напомним, «Шахтёр» стал вторым зарубежным клубом в тренерской карьере 38-летнего специалиста. В минувшем сезоне Туран вместе с новичком турецкой Суперлиги «Зюпспором» занял шестое место в чемпионате Турции.