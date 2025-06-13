Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаттузо подпишет контракт со сборной Италии по схеме «1+1» — Sport Mediaset

Гаттузо подпишет контракт со сборной Италии по схеме «1+1» — Sport Mediaset
Аудио-версия:
Комментарии

47-летний тренер Дженнаро Гаттузо заключит трудовое соглашение со сборной Италии на год с возможностью продления ещё на сезон. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, контракт итальянского специалиста будет пролонгирован в случае выхода национальный команды на чемпионат мира. Подчёркивается, что в тренерский штаб Гаттузо в сборной Италии могут войти Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи.

5 июня 47-летний специалист покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры Гаттузо также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.

Материалы по теме
Sky Sport Italia: Гаттузо — фаворит в борьбе за должность нового тренера сборной Италии

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android