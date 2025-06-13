Гаттузо подпишет контракт со сборной Италии по схеме «1+1» — Sport Mediaset

47-летний тренер Дженнаро Гаттузо заключит трудовое соглашение со сборной Италии на год с возможностью продления ещё на сезон. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, контракт итальянского специалиста будет пролонгирован в случае выхода национальный команды на чемпионат мира. Подчёркивается, что в тренерский штаб Гаттузо в сборной Италии могут войти Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи.

5 июня 47-летний специалист покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры Гаттузо также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.

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