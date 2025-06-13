В «Урарту» отреагировали на информацию об интересе клуба к экс-игроку «Спартака» Игнатову

Президент «Урарту» Джеван Челоянц отреагировал на информацию об интересе клуба к бывшему полузащитнику московского «Спартака» Михаилу Игнатову.

— Появилась информация, что «Урарту» интересен бывший полузащитник «Спартака» Игнатов. Так ли это?

— Не знаю, о чём вы говорите. Впервые слышу, — сказал Челоянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игнатов является выпускником академии красно-белых. В составе взрослой команды «Спартака» полузащитник принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 16 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.