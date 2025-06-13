«Барселона» провела переговоры с агентом Нико Уильямса — Sport.es

Представители «Барселоны» встретились с агентом нападающего «Атлетика» Нико Уильямса с целью обсудить потенциальный переход футболиста. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб возобновил интерес к Уильямсу, несмотря на публичные заявления президента сине-гранатовых Жоана Лапорты в его отсутствии. Нападающий имеет предложения от «Арсенала» и «Баварии», которые готовые выплатить отступные за игрока. Однако Уильямс предпочёл бы остаться в Испании.

На текущий момент приоритетной целью «Барселоны» является подписание крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса, однако этот трансфер осуществить сложнее, чем подписать игрока «Атлетика».

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