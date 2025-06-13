Белоус: по профессиональным качествам Черчесов полностью соответствует сборной Польши

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал появившуюся ранее информацию о возможном назначении экс главного тренера сборной России Станислава Черчесова на аналогичную должность в национальной команде Польши.

«По своим профессиональным качествам Черчесов полностью соответствует сборной Польши, но такое назначение маловероятно из-за геополитики. Черчесов — высококвалифицированный специалист, который успешно работал в сборной России. Он также добился успехов с восточноевропейскими клубами. У него может быть много разных предложений, но, учитывая отношение поляков к россиянам, это маловероятно», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с 2015 по 2016 год Черчесов возглавлял варшавскую «Легию», с которой стал чемпионом Польши. Последним местом работы 61-летнего специалиста была cборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года, отработав чуть менее полугода.