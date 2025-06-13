Орещук: раньше у «Черноморца» был бюджет под задачу выхода в РПЛ. Что будет сейчас?

Бывший российский футболист, ныне агент Роман Орещук высказался о судьбе новороссийского «Черноморца», после того как инвестор клуба — президент группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв — заявил, что перенаправит часть денежных вливаний в клуб на создание инфраструктуры и вложения в детский спорт.

«Насколько я знаю, Шишкарёв не в полном объёме продолжит финансировать «Черноморец» — только чтобы клуб прошёл лицензирование. И то, не Шишкарёв финансирует, а группа компаний «Дело» — это разные вещи. Раньше у «Черноморца» был бюджет под задачу выхода в РПЛ. Что будет сейчас?

Теперь всё будет зависеть от мастерства Максима Пономарёва. Он же считается спасителем команды в городе. Он должен наполнить бюджет, чтобы финансирование было в том же объёме, что и при Шишкарёве. Болельщики надеются на него. Он оставит команду в том же составе: не будет распродажи и разрывов контрактов. Заявлений было очень много. Надеюсь, что Максим найдёт спонсоров, и команда продолжит существовать без потери качества», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Черноморец» завершил сезон-2024/2025 Мелбет Первой лиги на третьем месте, но не участвовал в переходных матчах, так как не получил лицензию РФС-1.