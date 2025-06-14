«Аль-Ахли» — «Интер Майами»: во сколько начало матча открытия КЧМ, где смотреть трансляцию

В ночь с 14 на 15 июня состоится матч открытия клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграют «Аль-Ахли» из Египта и американский «Интер Майами». Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Аль-Ахли» — «Интер Майами» покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Клубный чемпионат мира по футболу пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.