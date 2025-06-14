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Аль-Ахли — Интер Майами: во сколько начало матча открытия Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Аль-Ахли» — «Интер Майами»: во сколько начало матча открытия КЧМ, где смотреть трансляцию
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В ночь с 14 на 15 июня состоится матч открытия клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграют «Аль-Ахли» из Египта и американский «Интер Майами». Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Аль-Ахли» — «Интер Майами» покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный чемпионат мира по футболу пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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Месси, Суарес, Бускетс и Альба — в составе «Интер Майами» на клубный чемпионат мира — 2025
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