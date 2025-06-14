«Аль-Ахли» — «Интер Майами»: во сколько начало матча открытия КЧМ, где смотреть трансляцию
Поделиться
В ночь с 14 на 15 июня состоится матч открытия клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграют «Аль-Ахли» из Египта и американский «Интер Майами». Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру «Аль-Ахли» — «Интер Майами» покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Клубный чемпионат мира по футболу пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июня 2025
-
08:31
-
08:20Дэвид Бекхэм получил рыцарский титул Официально
-
08:02
-
08:00
-
07:36
-
07:02
-
06:17
-
05:59
-
05:52
-
04:56
-
03:54
-
03:35
-
03:00
-
02:18
-
02:00
-
01:42
-
01:33
-
01:32
-
00:43
-
00:41
-
00:41
-
00:35
-
00:29
-
00:14
-
00:09
-
00:07
-
00:03
-
00:01
- 13 июня 2025
-
23:57
-
23:54
-
23:50
-
23:44
-
23:35
-
23:23
-
23:23