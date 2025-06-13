«Динамо» анонсировало назначение главного тренера

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Московское «Динамо» в социальных сетях опубликовало видео с анонсом назначения главного тренера.

В ролике на домашнем стадионе «Динамо» появляется надпись: «Кто новый тренер «Динамо»?» Затем указывается время — 22:00 и логотип «Первого канала».

В 22:00 мск по расписанию телепрограммы «Первого канала» начинается шоу «Что? Где? Когда?». В качестве амбассадора одной из букмекерских компаний в этой программе принимает участие главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Динамо» Москва в соцсети VK.

В четверг, 12 июня, в Сети появилось фото с Валерием Карпиным с футболкой бело-голубых в руках.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что московский клуб договорился с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России, о назначении на пост главного тренера. Подчёркивалось, что стороны устно согласовали контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.

Как сборная России играет при Карпине: