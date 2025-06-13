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«Реал» объявил о начале сотрудничества с Louis Vuitton

«Реал» объявил о начале сотрудничества с Louis Vuitton
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Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала пост в социальных сетях, в котором объявила о начале сотрудничества между клубом и знаменитым французским домом моды Louis Vuitton.

«Победа путешествует с Louis Vuitton. Французский дом моды и «Реал» Мадрид с гордостью объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве. Louis Vuitton оденет мужские и женские футбольные и баскетбольные команды в свои коллекции официальной и дорожной одежды», — сказано в публикации.

Фото: «Реал» Мадрид

В минувшем сезоне испанской Ла Лиги «сливочные» заняли второе место, уступив четыре очка «Барселоне». В Лиге чемпионов подопечные Карло Анчелотти вылетели в четвертьфинале от лондонского «Арсенала». Также мадридцы проиграли в финале Кубка Испании всё той же «Барселоне».

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